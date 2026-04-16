CorriReggio 2026, presentata la 44ª edizione

Presentata a Palazzo Alvaro la 44ª edizione della CorriReggio, il 25 aprile prossimo, manifestazione identitaria e profondamente legata al sentimento dei luoghi, con un percorso che valorizza anche la collina di Pentimele.

Al tavolo a Palazzo Alvaro c’erano il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace, il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, il presidente di Legambiente Reggio Calabria, Daniele Castriziano e Nuccio Barillà del direttivo nazionale di Legambiente.

«Tra tradizione e importanti novità – ha sottolineato Barillà nel raccontare l’evento – CorriReggio rappresenta un mix armonico costruito attorno al sentimento dei luoghi».

Per il sindaco ff Domenico Battaglia si tratta di «un evento storicizzato che ogni anno consente di ricostruire e rafforzare il legame tra la città e il suo territorio. CorriReggio apre simbolicamente la stagione più viva e partecipata dell’anno: è un appuntamento atteso, capace di richiamare centinaia e centinaia di partecipanti.

È il risveglio della primavera reggina – ha aggiunto – un momento in cui la città torna a vivere con energia e passione. Legambiente porta avanti con grande impegno questa tradizionale corsa che mette Reggio in vetrina, arricchita quest’anno da eventi collegati e dalla partecipazione di tanti appassionati.

La Città Metropolitana e il Comune sono accanto alla manifestazione e siamo certi del successo anche di questa edizione. È un fiore all’occhiello per Reggio Calabria, è un evento storicizzato, e già guardiamo con fiducia alla prossima».

Nel corso dell’incontro, il sindaco Versace ha ricordato il percorso di crescita della manifestazione, sottolineando «il lavoro portato avanti negli anni dalla Città Metropolitana per valorizzare un evento diventato sempre più identitario e rappresentativo del territorio».