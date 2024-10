‘Corrireggio’, Teresa Ioculano la vincitrice

Si chiama Teresa Ioculano (nella foto) e ha 34 anni la vincitrice assoluta della Corrireggio non competitiva.

Sposata, due figli Marika di anni 8 e Antonio di anni 12, sarà premiata, insieme agli altri protagonisti e a molti

dei partecipanti, nel corso della cerimonia che si terrà alle ore 14,30 di domani domenica 30 aprile, nel

Salone di Palazzo Alvaro sede della Città Metropolitana (ex Provincia) in Piazza Italia a Reggio Calabria.

Nella vita Teresa Ioculano fa la mamma a tempo pieno ma riesce a trovare un pò di spazio per dedicarsi con

una certa costanza alla corsa, la sua grande passione.

Un “colpo di fulmine” quello con il running sbocciato alcuni anni fa quando per la prima volta decise, spinta

dall’entusiasmo, di partecipare alla CORRIREGGIO. A sorpresa si ritrovò subito a vincere. Era il 2012. Da

allora tante partecipazioni, un brillante secondo posto nel 2015 e il ritorno alla vittoria in questa edizione, con

una prestazione esemplare e senza smagliature.

Intanto un coro unanime di consensi ha fatto seguito alla manifestazione organizzata da Legambiente insieme

a tante altre associazioni.

“Siamo davvero gratificati dopo tanta fatica organizzativa – commenta Nicoletta Palladino, presidente del

Circolo di Legambiente Reggio Calabria che insieme al vasto Comitato organizzatore ha promosso “la corsa

più affascinante sul Lungomare più bello”. “Tuttavia – precisa Palladino – restiamo con i piedi a terra,

consapevoli che questa nostra manifestazione che effettivamente è cresciuta ha ancora tanti margini di

miglioramento, a partire dai suggerimenti di chi ci aiuta e vi partecipa”.

A rendere più positivo il bilancio contribuiscono i dati ufficiali che danno un numero maggiore di partecipanti

anche se a fronte di un leggero calo degli iscritti che sono stati 4221. Ciò significa che chi si è iscritto ha

messo (almeno nella maggior parte dei casi), il proprio sudore e le proprie gambe al servizio della corsa o

camminata. Il bilancio è reso ancora più significativo considerando i molti provenienti da altre località, in

aumento anche i “ fuori regione”, e tenendo conto dei 60 iscritti alla competitiva. Ad essi va aggiunto circa un

centinaio di persone che hanno partecipato alla sezione fitwalking, dove ai 70 collaudati e festosi aderenti a

Calabria Fitwalking si sono aggiunti altri cittadini incuriositi dalla esperienza del “cammino senza classifica” su

un percorso leggermente diverso e più lungo rispetto a quello fissato per la non competitiva.

Per quanto concerne la cerimonia conclusiva di domani, domenica, verranno premiati il 1° assoluto maschile

e la 1ª assoluta femminile della gara podistica competitiva e della corsa non competitiva.

Come è ormai tradizione, il primo assoluto della gara competitiva riceverà anche il Trofeo “Danilo Foti” e la

prima assoluta il Trofeo “Giacomo Paladino”. Il primo assoluto della gara non competitiva riceverà, invece, il

Trofeo “Fabio Russo” e la prima assoluta il Trofeo “Legambiente”.

Inoltre, verranno premiati 1°, 2° e 3° classificato e 1ª, 2ª e 3ª classificata di ognuna delle categorie d’età

previste dal regolamento per le due gare.

Nella non competitiva avendo partecipato anche i ragazzi e le ragazze fino ai 15 anni d’età, che per i

regolamenti federali non possono partecipare alle gare al di sopra di una certa lunghezza del percorso, sono

Previste doppie premiazioni sia per i ragazzi tesserati Fidal, che per i semplici amatori a cui va riconosciuto di

essersi dovuti confrontare con i loro coetanei che hanno scelto l’agonismo.

Numerosissimi, quindi, e anche molto belli i premi che verranno assegnati domani, grazie soprattutto al

sostegno di sponsor e sostenitori della Corrireggio. Ma anche tanti i premi che verranno sorteggiati tra tutti

quelli che – speriamo tanti – saranno presenti in sala e avranno portato con sé il proprio pettorale di gara.

Tutte le classifiche si possono trovare sul sito www.corrireggio.it e sulla pagina facebook Circolo Legambiente

Reggio Calabria, insieme alle gallerie fotografiche e ai video di questa entusiasmante 35sima edizione.