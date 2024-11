Corrireggio: arriva il momento atteso delle premiazioni

Si terrà oggi, martedi 28 aprile, come da programma, con inizio alle ore 17.30, presso il Salone delle Conferenze del Palazzo della Provincia sito in Piazza Italia a Reggio Calabria, la cerimonia di premiazione della trentatreesima edizione della Corrireggio, la corsa/passeggiata per tutti che si è svolta il 25 aprile.

Quest’anno la scelta della sede per la cerimonia ha un significato particolare, in considerazione del fatto che la Corrireggio, quale evento dai forti connotati culturali, fa parte a pieno titolo del vasto programma degli Stati generali della Cultura, proposto dall’Assessorato provinciale cultura e legalità.

Numerosi anche per questa edizione i premi che andranno oltre che ai primi assoluti, maschile e femminile, della gara competitiva e non competitiva, al 1° maschile e alla 1ª femminile delle numerose categorie d’età.

Tra tutti i partecipanti, che hanno portato regolarmente a termine la gara o hanno almeno effettuato il viraggio, nel corso della serata saranno sorteggiati altri premi offerti dagli sponsor o assegnati dall’organizzazione.

Intanto Legambiente non si culla sugli allori. Nonostante gli entusiastici commenti che continuano ad arrivare soprattutto attraverso facebook e gli altri social, l’associazione mette nel bilancio della gara anche alcune cose che non sono andate per il verso giusto, considerando i suggerimenti di chi la corsa l’ha vissuta utili per migliorare ancora.

Tutte le classifiche e i premiati della Corrireggio 2015 saranno visibili sul sito: www.corrireggio.it