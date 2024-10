Reggio, successo per il corso in ‘Empatia e comunicazione efficace’ della Coop. L. Nocera

Come comunicare? I docenti della Cooperativa hanno formato 5 allievi, super soddisfatti per aver appreso le principali regole per comunicare in modo efficace

“Non si può non comunicare”, affermava il filosofo e psicologo austriaco Paul Watzlawick.

Qualsiasi sia il nostro comportamento, anche se silenzioso, porta ad un determinato messaggio che spesso viene interpretato in modo errato, se si è incapaci di dialogare e comunicare. La comunicazione è parte integrante della vita di tutti i giorni e permette di relazionarci con gli altri, di esprimere le emozioni ed i nostri stati d’animo.

Saper comunicare e conoscere il valore della comunicazione oggi risulta dunque di fondamentale importanza. Da qui, la necessità di apprendere “l’arte” di essere empatici e le tecniche che rendono la comunicazione “efficace“.

Le principali regole di una comunicazione efficace hanno rappresentato il filo conduttore del corso di formazione, appena concluso, presso la Cooperativa Libero Nocera di Reggio Calabria.

Leggi anche

Il corso di “Empatia e tecniche di comunicazione efficace” alla Coop L. Nocera

Ente di formazione accreditato presso la Regione Calabria, la Cooperativa Libero Nocera è costantemente impegnato nel promuovere corsi in grado di far fronte alle esigenze di sempre più numerosi corsisti, come appunto nel caso della “comunicazione efficace”. “Empatia e tecniche di comunicazione efficace“. È il titolo del corso di formazione, rientrante nell’avviso pubblico per la presentazione di “offerte formative per la costituzione del Catalogo regionale della formazione continua 2021-2023”.

Il corso ha visto protagonisti 5 allievi, dipendenti dell’Hospitality Group S.r.l. (azienda che gestisce l’E’ Hotel ndr.).

Iniziate lo scorso febbraio, le lezioni, tenute dalla docente Maria Carmela Trapani, si sono concluse il 31 marzo. Un’esperienza che ha dato modo ai frequentanti di crescere, non solo sotto il profilo professionale e che ha permesso loro di entrare in contatto con emozioni e tecniche che possono tornare utili sul lavoro, tanto quanto nel rapporto con gli altri all’interno della società.

Comunicare in modo efficace significa sapersi esprimere a livello verbale, non verbale (linguaggio del corpo) e paraverbale (espressioni della voce), in modo chiaro e coerente con il proprio interlocutore.

“La comunicazione è il processo che consente di trasmettere informazioni – ha spiegato la tutor. Una cosa che può sembrare del tutto naturale ma che spesso, invece, non tiene conto di tanti fattori, come ad esempio le emozioni. In una società in cui i sentimenti vengono soffocati, si tende, infatti, a comunicare in modo automatico, senza far troppo caso all’interlocutore od al risultato. Per questo è importante capire il ruolo dell’empatia nella nostra vita ed apprendere le tecniche che ci permettono di far passare il giusto messaggio”.

Super soddisfatti i corsisti, che hanno avuto modo di apprendere, direttamente da un esperto, come si compone e in che modo avviene l’atto comunicativo:

“Il corso della Coop Libero Nocera – hanno detto gli allievi – ci ha permesso di mettere a punto un metodo innovativo di relazionarsi con il prossimo, una dote assolutamente imprescindibile per chi lavora in team o a contatto con il pubblico, ma che dovrebbe essere alla base di ogni rapporto interpersonale”.