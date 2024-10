Corso di filatura della carta con Cartalana a Reggio Calabria

Ancora una settimana di tempo per iscriversi al corso di filatura della carta con Cartalana, organizzato da Laboratori Raminghi a Reggio Calabria sabato 7 gennaio alle ore 15.30.

La formula è sempre quella degli home craft parties, sperimentata ormai con successo nelle precedenti edizioni.

Marcella Stilo, in arte Cartalana, torna dunque sulle rive dello Stretto con l’originalità della sua arte in tema di riciclo creativo e realizzazione di gioielli di design, per un workshop dinamico, ecologico e assolutamente innovativo.

Riconosciuta sul territorio nazionale per l’estro e l’abilità con cui utilizza la carta, Cartalana propone con le sue creazioni un nuovo concetto di preziosità non più legato al materiale, ma al valore etico dei progetti realizzati.

I suoi gioielli sono interamente fatti a mano, segnati da uno stile unico, e suggeriscono nuovi percorsi per salvaguardare l’ambiente e dare nuovo valore alla tradizione artigiana.

Durante il workshop, le partecipanti potranno scoprire i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno che verrà lasciato in dotazione alle allieve, e sotto la guida attenta dell’artista realizzeranno diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare la carta in maniera creativa.

Il corso è a numero chiuso, per partecipare è necessario prenotare il proprio posto.

Per info e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com oppure 329.4435864