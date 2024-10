Al via il Corso per Istruttore di Palestra. Grande apertura, il pensiero dei protagonisti

Ha preso il via oggi il Corso per Istruttore di sala (palestra), organizzato da Franco Mazzotta, Promoter ufficiale della IFBB Pro League e l’ASC con il suo rappresentante Renato Raffa e si svilupperà per tutto il mese di febbraio con appuntamenti fissati nei week end. Una grandissima partecipazione alla prima uscita, concomitante con il Workshop d’apertura che ha visto la presenza di due grandi campioni come Mauro Sassi professionista IFBB Pro e Cristiana Casoni professionista Fitness IFBB Pro. Citynow ha intervistato tutti i protagonisti:

Renato Raffa ASC, responsabile formazione sportiva regionale calabrese: “L’ASC ha scelto due anni fa un hashtag con la scritta ‘professionalizzarsi’. Oggi siamo arrivati ad essere il primo ente ed ora dobbiamo dimostrare di meritare questo riconoscimento. Una metodologia di insegnamento e formazione uguale per tutta l’Italia e quindi anche a Reggio Calabria abbiamo voluto fare lo stesso percorso. La risposta è stata più che buona, essere un tecnico sportivo è una professione, quindi si invitano tutti ad informarsi meglio, aggiornarsi ed agli allenatori dico sempre di ricordarsi che i nostri figli sono nelle loro mani”.

Cristiana Casoni: “Sono qui perchè credo fortemente in questo progetto, altamente professionale. I ragazzi che partecipano saranno formati e quindi indirizzati per diventare professionisti. L’utente che frequenta le palestre deve essere assistito da gente competente. Gli aggiornamenti sono continui, io stessa ne faccio spesso perchè c’è sempre da imparare.

Mauro Sassi: “Il messaggio è che il trainer del body builder non deve essere stereotipato solo come concetto di preparazione per atleti strutturati e muscolosi, ma cultura del corpo e della disciplina, uno stile di vita, non necessariamente per salire su un palco ed esibirsi ma per stare bene dal punto di vista salutare. Il mio curriculum? Ho fatto vincere tanti professionisti in giro per il mondo, Italia compresa. Ho svolto la mia attività sempre in maniera professionale, ma ripeto, allenarsi bene, nutrirsi bene lo si deve fare proprio per stare bene, la scelta di salire poi su un palco è soggettiva. Un invito che ci tengo a fare riguarda l’uso dei social. Per favore fatelo in maniera intelligente, se usati in maniera sbagliata, in ogni settore, diventano una brutta bestia. Reggio? Lungomare bellissimo, mi ricorda Trieste“.

Giusy Calanna corsista: “C’è sempre da imparare. Per esempio le diverse tipologie di allenamento e le differenti metodologie, il confronto è sempre costruttivo perchè non si smette mai di imparare”.

Franco Mazzotta Promoter: “In collaborazione con l’ASC ed il suo responsabile Renato Raffa, lavoriamo per il miglioramento delle professionalità. C’è tanta voglia di apprendere e con questi corsi ne diamo la possibilità a tutti. Si è scelto di fare un Workshop per tutti coloro che vivono nelle palestre, con la presenza di due grandi big per la rappresentazione dello sviluppo degli allenamenti e delle varie metodologie, grazie anche alla loro esperienza. Si registra pure la presenza di una biologa, una nutrizionista, una osteopata e fisioterapista per una preparazione completa. Sono contento per la risposta che abbiamo avuto in termini di iscrizioni”.

Un altro appuntamento significativo ed atteso è quello del prossimo luglio: “Come Promoter ufficiale della IFBB Pro League, ci dice Franco mazzotta, ho deciso di dare seguito all’evento dello scorso anno che ha riscosso un grandissimo successo. Una manifestazione, ospitata dal magnifico Teatro Cilea, che consentirà poi lo sbocco ad un percorso Internazionale come Mister Olimpia. Grand Prix Trofeo Mediterraneo IFBB, unico evento che si svolgerà nel sud Italia“.