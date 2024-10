Reggio, la Coop. Libero Nocera apre le iscrizioni ai corsi di potenziamento OSS

In vista dei concorsi, la cooperativa di Reggio Calabria ha deciso di creare dei format di potenziamento, attentamente elaborati sulla figura professionale dell'OSS

La Cooperativa Sociale Libero Nocera, ente di formazione accreditato alla Regione Calabria, apre le iscrizioni per il corso di potenziamento per Operatore Socio Sanitario.

Da sempre attenta alle richieste del territorio nel mondo del lavoro, la coop, che oltre ad essere un centro di formazione professionale è infatti anche un’agenzia del lavoro, è pronta a lanciare un nuovo ciclo di corsi.

Corso di potenziamento per OSS alla Coop. Libero Nocera

I concorsi si avvicinano e quale modo migliore di aggiornare il curriculum se non proprio quello di aggiungervi un corso di potenziamento? In vista delle prossime selezioni per Operatori Socio Sanitari, la cooperativa di Reggio Calabria ha deciso di creare dei format di potenziamento, attentamente elaborati sulla figura professionale dell’OSS.

I corsi sono quattro, tutti in programma dal 25 al 27 luglio, ed avranno una durata di 6 ore ciascuno. Di seguito le tematiche scelte:

“Il ruolo dell’OSS nell’emergenza: dal pediatrico all’adulto; La responsabilità professionale dell’OSS alla luce dell’attuale contesto formativo; Procedura, PDTA e protocolli: qual è il ruolo dell’OSS nel rischio clinico? Ruolo dell’OSS in sala parto, puerpeio, neonatologia e nido.

L’iscrizione da diritto ad un voucher spendibile entro il 31.12.2022 per un corso BLSD certificato American Heart Association.

Maggiori informazioni

Segreteria didattica via Modena, n. 14 – 89133 Reggio Calabria.

Tel. 0965622926

direzione@liberonocera.it

www.liberonocera.it