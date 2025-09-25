Villa, al via il corso serale all’istituto alberghiero per adulti e giovani con orario flessibile

Possono iscriversi al corso adulti italiani e stranieri con licenza media, studenti dai 16 anni in su che non possono frequentare il corso diurno, e diplomati che desiderano ampliare le proprie competenze

Lunedì 29 settembre iniziano le lezioni del Corso Serale dell’Istituto Professionale Alberghiero e Turistico “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni. L’apertura del corso sarà preceduta da un incontro nell’aula magna “E. Loi” alle ore 16.00.

Corso serale all’alberghiero di Villa San Giovanni

Questa iniziativa si inserisce in un ampio quadro di promozione del diritto allo studio e di valorizzazione dell’apprendimento permanente (life long learning). L’istituto riconosce l’importanza della formazione continua come strumento fondamentale di crescita personale, professionale e sociale.

Il corso serale si propone anche come uno strumento di integrazione e inclusione, con particolare attenzione agli studenti svantaggiati e ai cittadini stranieri. Favorisce l’accesso all’istruzione per tutti, contribuendo così alla coesione sociale e rispondendo ai bisogni formativi di una cittadinanza diversificata.

Collaborazioni con enti locali e realtà produttive

Nel corso dell’anno sono previsti incontri ed eventi in collaborazione con enti locali, associazioni e realtà produttive del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra scuola, comunità e mondo del lavoro.

L’Istituto Professionale Alberghiero e Turistico “Giovanni Trecroci” intende essere non solo un luogo di istruzione, ma anche un centro di riferimento culturale e sociale, capace di rispondere ai bisogni formativi della cittadinanza e di offrire nuove opportunità a chi desidera investire nel proprio futuro.

Percorso di studi: orario flessibile per conciliare studio e lavoro

Il corso serale è strutturato con orario pomeridiano-serale (dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:10) e offre tre indirizzi:

Enogastronomia

Sala e Vendita

Accoglienza Turistica

Il principale obiettivo del corso è consentire la conciliazione tra studio e lavoro, favorendo la riqualificazione professionale e creando nuove opportunità occupazionali.

Struttura del piano di studi

Il piano di studi è suddiviso in tre periodi didattici:

Primo periodo : corrispondente al biennio iniziale (1ª e 2ª classe).

: corrispondente al (1ª e 2ª classe). Secondo periodo : corrispondente al biennio successivo (3ª e 4ª classe).

: corrispondente al (3ª e 4ª classe). Terzo periodo: finalizzato all’acquisizione del diploma professionale (5ª classe).

Chi può iscriversi

Possono iscriversi al corso adulti italiani e stranieri con licenza media, studenti dai 16 anni in su che non possono frequentare il corso diurno, e diplomati che desiderano ampliare le proprie competenze.

Termini per le iscrizioni

Il termine ufficiale per le iscrizioni è fissato per il 31 ottobre.