Autonomia incostituzionale, gruppo RED: ‘Fallita la secessione dei ricchi’

Queste le dichiarazioni del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, e dei consiglieri comunali a Palazzo San Giorgio, Filippo Burrone e Antonino Castorina.

L’idea secessionista, proseguono gli esponenti RED, immaginava un colpo mortale ai diritti socioeconomici e di cittadinanza per milioni di italiani, senza parlare delle nefaste conseguenze che avrebbe avuto il comparto sanitario prima e il diritto allo studio poi.

Il nostro auspicio, concludono gli esponenti di RED, è che a questo affronto ai diritti costituzionali, fermato in modo netto e inesorabile nel merito di quanto prospettato, ne consegua un impegno dei nostri parlamentari in misure specifiche per la Calabria su sanità, sicurezza, trasporti e lavoro, per un’idea di Italia unita e nell’auspicio che alle logiche partitiche prevalga l’identità territoriale.