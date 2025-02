Reggio, sfilata in maschera, animazione e premi: il Carnevale al Funny Club

Il 1° marzo 2025, il Funny Club di Reggio Calabria si trasforma in un mondo di colori, musica e allegria per una festa di Carnevale indimenticabile. Un evento dedicato ai più piccoli, ma perfetto per coinvolgere tutta la famiglia con una giornata ricca di attività, animazione e tanto divertimento.

Un Carnevale a misura di bambino

Il Funny Club è pronto ad accogliere bambini e genitori per un pomeriggio all’insegna della spensieratezza. Dalle ore 16:30, prenderà vita un programma pensato per far divertire i più piccoli e regalare un’esperienza unica.

Il programma della festa

Sfilata in maschera , con premio per la maschera più bella

, con premio per la maschera più bella Musica e animazione , con giochi e intrattenimento per tutta la famiglia

, con giochi e intrattenimento per tutta la famiglia Parco giochi attrezzato , sicuro e coinvolgente

, sicuro e coinvolgente Menù bambino speciale, disponibile a soli 15 euro

L’evento sarà un mix perfetto tra tradizione e modernità, con un’atmosfera vivace e attività coinvolgenti che renderanno il Carnevale al Funny Club un appuntamento imperdibile per le famiglie di Reggio Calabria.

Sfilata in maschera e animazione: creatività e allegria in primo piano

Uno dei momenti più attesi sarà la sfilata in maschera, in cui i bambini potranno sfoggiare i loro costumi più originali. Supereroi, principesse, pirati e creature fantastiche animeranno la giornata in un contesto festoso e sicuro.

Ad arricchire l’evento, non mancheranno attività di animazione curate da professionisti, con musica, balli e giochi interattivi per un Carnevale davvero magico.

Un’area giochi per un Carnevale senza pensieri

Il Funny Club non è solo un punto di riferimento per le feste, ma anche un luogo sicuro e attrezzato per il divertimento dei più piccoli. Durante la festa, il parco giochi sarà a disposizione di tutti i partecipanti, offrendo un ambiente perfetto per giocare in libertà e senza preoccupazioni.

Per i genitori, sarà l’occasione per rilassarsi mentre i bambini si divertono in un ambiente protetto e accogliente.

Gusto e divertimento: il menù bambino pensato per l’occasione

Nessuna festa è completa senza buon cibo! Per l’occasione, il Funny Club ha ideato un menù speciale per bambini a soli 15 euro, con piatti gustosi e adatti ai più piccoli, per concludere la giornata con un pasto sfizioso e bilanciato.

Prenota ora il tuo posto per un Carnevale da sogno

L’evento è aperto a tutte le famiglie di Reggio Calabria e dintorni, ma i posti sono limitati. Per garantire la migliore esperienza possibile, si consiglia la prenotazione anticipata.

Funny Club – Via Tirrenica, 5 (di fronte al Bingo), Reggio Calabria

1 marzo 2025 a partire dalle ore 16:30

Prenotazioni: 3924055945

Non perdere l’occasione di regalare ai tuoi bambini un pomeriggio di gioia, sorprese e colori. Il Funny Club è pronto ad accogliervi per una festa di Carnevale indimenticabile!