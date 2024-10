Cosa non si potrà (ancora) fare dal 3 giugno

Dal 3 giugno sparirà l’autocertificazione e si potrà tornare a spostarsi tra le regioni d’Italia. Ciò non toglie che, per forza di cose, alcuni divieti saranno ancora in vigore. La curva dei contagi conferma la discesa, ma il virus non è affatto scomparso.

Ecco cosa non si potrà fare dal 3 giugno

Non ci si potrà togliere la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico. Il divieto varrà anche per i mezzi di trasporto Niente baci e abbracci, rimane in vigore l’obbligo del distanziamento sociale a un metro. Ancora obbligatoria anche la quarantena: chi ha un’infezione respiratoria con febbre sopra i 37,5 gradi non può uscire di casa. La movida resta off limits: assembramenti vietati su tutto il territorio nazionale. I luoghi delle città più frequentati per la presenza di bar e ristoranti rimangono ‘sorvegliati speciali‘. Agli spettacoli all’aperto potranno assistere massimo mille persone, 200 nelle sale al chiuso.

Fonte: La Stampa