1° giorno di zona rossa a Reggio Calabria: cosa si può o non si può fare

Un’altra prima volta. Reggio Calabria, così come molte altre zone d’Italia, d’Europa e del mondo, si trova, per l’ennesima volta, in lockdown. Il decreto Natale, varato dal Governo, prevede 10 giorni di chiusura durante il periodo delle festività natalizie.

Per illustrare ai cittadini come muoversi in sicurezza e, sempre, nel rispetto delle nuove norme anti Covid abbiamo pensato ad una mappa che riporta le risposte alle domande più frequenti. Le stesse Faq possono essere consultate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cosa è consentito e cosa è vietato fare

Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento. Lo stesso vale per gli spostamenti dovuti a comprovati motivi di lavoro, salute o necessità che rimangono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Secondo quanto riportato dall’ultimo decreto, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che: