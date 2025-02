Calabria, fratellini in ospedale dopo percosse: chiesta sospensione della responsabilità genitoriale

Si è svolto presso l’ospedale di Cosenza il ricovero di due fratellini di 4 e 2 anni, vittime di violenti maltrattamenti familiari e di gravi e reiterate lesioni personali.

La richiesta del PM per la tutela dei bambini

Il pubblico ministero della Procura dei Minorenni di Catanzaro ha presentato ai giudici del Tribunale una richiesta per la sospensione immediata della responsabilità genitoriale della madre e del padre. Il magistrato ha inoltre chiesto:

La nomina di un tutore legale per i piccoli.

per i piccoli. L’allontanamento dei bambini dalla casa familiare .

. Il loro affidamento temporaneo a una famiglia affidataria dopo le dimissioni dall’ospedale.

Ipotesi di decadenza della potestà genitoriale

Oltre alla sospensione immediata, il PM ha chiesto la decadenza definitiva della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ritenendoli assolutamente inidonei alla cura dei figli.

Udienza fissata per il 13 febbraio

Il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro ha fissato un’udienza per il 13 febbraio al fine di valutare il provvedimento emesso in via provvisoria. Verranno esaminati:

La sospensione della responsabilità genitoriale per il padre e la madre.

per il padre e la madre. L’affidamento ai servizi sociali dei piccoli.

Le indagini e il ruolo del compagno della madre

Dagli atti della Procura di Paola, emerge che il bambino più piccolo è stato trovato a casa del compagno della madre, attualmente agli arresti domiciliari per un’altra causa. Questo individuo è stato identificato come il presunto autore delle lesioni inflitte ai bambini.

Coinvolgimento della madre e della nonna

Gli inquirenti contestano alla madre e alla nonna dei piccoli un comportamento omissivo, accusandole di reticenza e connivenza. Secondo gli investigatori, le due donne non avrebbero denunciato in tempo i maltrattamenti, permettendo che la violenza continuasse.

Fonte ansa.it