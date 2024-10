Cosenza, il presidente Guarascio: ‘Punteremo alla serie A’

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio è intervenuto questa mattina a Radio Sportiva e riprese da cosenzachannel.it: “Hanno anche ragione i tifosi a chiedere qualcosa in più. Ma quest’anno, e non lo dico io, è stato un campionato veramente complicato. Basta pensare alle squadre che sono retrocesse, ma noi abbiamo risposto in modo adeguato per la seconda volta all’appello se ci meritassimo o meno la salvezza”.

Obiettivo serie A

“È chiaro che adesso dobbiamo pensare al campionato venturo perché ci sono le condizioni per darci un obiettivo diverso. Allestire un organico per una salvezza tranquilla? In verità la piazza di Cosenza, unica al Sud, non è mai andata in Serie A, pertanto vorremmo mirare a questo importante traguardo a margine di un progetto. Magari non subito, ma l’intenzione è questa”.

Con il Catanzaro il vero derby

“E’ il vero derby della Calabria. Come sapete, i tifosi puntano talvolta più a questa partita che al resto del campionato. I giallorossi sono tornati tra i cadetti dopo tanti anni, noi ci siamo da tempo e siamo qui ad attenderli. Sarà una sfida accattivante“.