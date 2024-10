Cosenza, Nasti: ‘Contro la Reggina è iniziato un nuovo campionato per me’

Un’altra salvezza che ha il sapore dell’impresa per il Cosenza, ma ormai nessuno più si meraviglia. Sono diversi gli anni in cui il presidente Guarascio, nonostante le ripetute e pesanti contestazioni, costruisce le squadre spendendo pochissimo e raggiungendo comunque l’obiettivo minimo. Sofferenza e patemi d’animo per i tifosi, ma alla fine ha sempre ragione il massimo dirigente in fatto di risultati. E nella stagione in cui tutto sembrava destinato a finire, una clamorosa svolta arriva a cinque minuti dalla fine del derby giocato contro la Reggina.

Cosenza sotto di un gol, Viali vicinissimo all’esonero e rossoblu pronti a salutare la cadetteria con largo anticipo. Poi quel finale pazzesco che ha ribaltato umori, risultato e speranze. Protagonista è stato il giovane attaccante Nasti, autore di una doppietta che ha cambiato il volto della stagione al Cosenza, ma anche allo stesso calciatore, così come dichiarato a CronachediSpogliatoio.it: “Dalla doppietta contro la Reggina è iniziato un nuovo campionato per me. Mi ha dato l’autostima e la fiducia necessarie per spingere ancora di più. La prima parte di stagione è stata molto difficile. Ho faticato ad abituarmi all’intensità della serie B. Voglio ringraziare pubblicamente Michele Rigione. È il nostro capitano e per quanto mi riguarda è stato di fondamentale importanza per me. Dal primo giorno ha sempre cercato di aiutarmi e ha sempre creduto in me”.