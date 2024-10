Cosenza-Reggina, Martino: ‘Che ricordi! Le due vittorie negli anni delle promozioni in A’

Ospite di Reggina Tv, l’ex Ds della Reggina Gabriele Martino. Il dirigente ha parlato dei suoi trascorsi in amaranto ma anche della Reggina attuale:

I ricordi di due vittorie da… A

“Se faccio riferimento alle ultime vittorie che abbiamo fatto a Cosenza, i ricordi sono bellissimi. In quegli anni i risultati ci davano ampiamente ragione, con quella società presieduta dai Pagliuso c’erano ottimi rapporti, era il calcio delle famiglie, degli imprenditori locali, della vera passione. Ricordo le ultime due vittorie quelle del 98-99 e del 2002, coincidenti con le uniche due promozioni in serie A della Reggina. Come dimenticare quel match giocato al S. Vito con Bolchi in panchina e la nostra squadra lanciata verso la serie A. I rossoblu giocarono un primo tempo di livello, meglio di noi, però poi dopo l’espulsione di Cozza venne fuori il tatticismo del nostro tecnico e riuscimmo a vincere per 2-1 grazie ai gol di Possanzini ed il raddoppio di Firmani deviato. Nel 2002 si vinse 1-0 a Cosenza, sempre nel contesto di una partita sofferta come in tutti i derby”.

Attenzione al Cosenza, Reggina forte

“Il Cosenza di quest’anno è stato costruito in pochissimo tempo, Goretti è stato bravo ad allestire una squadra che al momento sta facendo bene, seppur con rendimento discontinuo tra rendimento interno ed esterno. Fanno bene a Cosenza però, a rimanere con i piedi ben piantati a terra, il campionato è lunghissimo, soprattutto nel girone di ritorno dove si decide moltissimo. Come ogni derby sarà una gara difficile. La Reggina è forte, costruita ed allenata bene, la tifoseria ha ritrovato entusiasmo e finalmente si sta ricreando qualcosa di importante. Non ci soffermiamo troppo su qualche sconfitta quando capita. Da uomo di calcio firmerei per fare sempre nove punti in quattro partite”.