Cosenza-Reggina: Inzaghi cerca conferme nel derby. Cosa dicono i bookmakers

La Reggina di mister Filippo Inzaghi, tornata al successo nell’ultimo turno dopo quattro sconfitte consecutive, cerca punti chiave in ottica promozione nel derby contro il Cosenza, capace invece di rimediare solo due pareggi negli ultimi quattro turni, ma imbattuta in casa da quattro giornate. Sarà ancora successo per la Reggina, come nella gara di andata, secondo gli esperti di 888sport con il segno «2» avanti a 1,85 contro il 4,75 del colpo interno assente dal 2015. Nel mezzo il pari interno fissato a 3,15.

Al “San Vito Marulla” prevista una partita bloccata, con l’Under 2.5, a 1,58, nettamente avanti sull’Over 2.5 visto a 2,30. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è lo 0-1, a quota 6 – come nella scorsa stagione – seguito dall’1-1 a 6,10. Sale invece a 14 volte la posta un 2-1 a favore degli uomini di Viali.

fonte: RED/Agipro