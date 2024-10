Cosenza-Reggina, le voci dei protagonisti. Braglia: “Reggina, solo un tiro in porta”, Maurizi:”Conta solo il risultato”, Hadziosmanovic:”Bello segnare oggi”

Al termine della gara fra Cosenza e Reggina, hanno parlato in conferenza stampa alcuni dei protagonisti del match. Di seguito, tutte le dichiarazioni dalla sala stampa del San Vito-Marulla:

Pietro Braglia (allenatore Cosenza): “Ci abbiamo provato, dispiace aver preso il goal sull’unico tiro in porta fatto dalla Reggina. Si vede che doveva andare così. Purtroppo a Cosenza non si riesce a giocare a pallone su questo terreno di gioco, lo dimostra il nostro miglior rendimento in trasferta. Noi, senza dubbio, possiamo far meglio, a cominciare da chi è entrato. Queste partite vanno chiuse prima, sbagliando le occasioni da goal è normale che il goal avversario possa arrivare. Dobbiamo far girare meglio il pallone, sopratutto Dermaku che ha troppo spesso cercato la via centrale. Spiace che sia andata così, Hadziosmanovic ha però trovato il goal della domenica”

Agenore Maurizi (allenatore Reggina): “Partita di grande sacrificio, magari non bella tecnicamente, ma grande reazione da parte della squadra. Pareggiare qui, contro un Cosenza in grande salute. Non possiamo che essere contenti, abbiamo preso un punto importante, nonostante una prestazione non eccezionale. Pensiamo partita dopo partita, né alla salvezza né ad altro. Personalmente prediligo un altro tipo di calcio, che ho però dovuto adattare all’esigenze di questo campionato. Gran goal di Hadziosmanovic, anche se devo dire che forse il rigore era un pò generoso. Contro il Trapani cercheremo di fare la nostra partita, lavoreremo tanto in settimana per prepararla al meglio. Del campo non parlo. Al momento mi interessa, per rispetto della città di Reggio, soltanto il risultato. Dopo il pareggio ero sicuro che il Cosenza avrebbe reagito buttandosi in avanti, così come è stato”.

Christian Hadziosmanovic (giocatore Reggina):“È stato bello trovare il goal in una gara così importante. Ringrazio tanto Giovanni Giuffrida che mi ha spronato ad andare su quel pallone ed a concludere. Sono davvero felice, adesso mettiamo nel mirino il Trapani. Bello esultare sotto la curva dei nostri tifosi”.