Cosenza-Reggina: dove vedere la partita del S.Vito-Marulla

Lunedi giornata di derby in serie B: Cosenza e Reggina si affrontano al S. Vito-Marulla per uno scontro salvezza, visto che le due squadre sono separate da soli tre punti. Amaranto reduci da quattro risultati utili consecutivi e due vittorie, quelle ottenute sul campo del Pescara ed al Granillo con l’Entella.

Dove vedere la partita

Nonostante si tratti di un posticipo, non ci saranno anche le telecamere della Rai a trasmettere l’incontro, ma come sempre Dazn e quindi visibile a tutti gli abbonati della piattaforma. La gara si può vedere su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.