Serie B: colpo della Salernitana. Vittoria e primato. La nuova classifica

In attesa del posticipo tra Entella e Spal, si è giocato questa sera il match tra il Cosenza e la Salernitana. La squadra di Castori continua la sua marcia e conquista l’intera posta in palio contro i lupi rossoblu, reduci dalla vittoria esterna sul campo del Frosinone. Tutino l’autore del gol che regala ai granata il primato solitario in classifica.

La classifica di B

Salernitana 20

Lecce 18

Empoli 18

Venezia 17

Frosinone 16

Spal 15

Chievo 14

Cittadella 14

Monza 13

Pordenone 12

Brescia 9

Cosenza 8

Reggiana 8

Pisa 7

Reggina 7

Vicenza 7

Ascoli 5

Entella 5

Pescara 4

Cremonese 4