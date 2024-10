Cosenza in serie B. I complimenti della Reggina

Quindici anni dopo il Cosenza torna in serie B. Vittoria in finale contro il Robur Siena dopo un percorso che ha visto i rossoblu partire dalla quinta posizione nella classifica finale del campionato regolare. Per il grande traguardo raggiunto, arrivano i complimenti della della Reggina:

“La Reggina 1914 si congratula con il Presidente Guarascio, con i calciatori, lo staff tecnico e tutti i dirigenti per il raggiungimento del prestigioso e meritato traguardo della conquista della serie B, frutto di impegno, caparbietà e voglia di raggiungere l’obiettivo a tutti i costi. Alla Società tutta auguriamo “buon futuro”.