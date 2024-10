Ex Reggina. Cosenza, Situm: ‘Daremo soddisfazioni. I tifosi sono eccezionali’

Se sottoscrivi un triennale ad un calciatore, vuole dire che credi in lui ed in quello che può dare in più anni alla tua squadra. E su Mario Situm la Reggina ha investito convinta di poter condividere insieme al calciatore tutto il percorso corrispondente alla durata del suoi contratto. Ed invece, dopo una buona seconda parte di stagione soprattutto dopo l’arrivo di Baroni, a pochi minuti dalla chiusura della prima sessione di calciomercato, la Reggina ha deciso di cederlo, perchè fuori dal progetto tecnico di mister Aglietti. Il giocatore ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport, ripresa da tuttob:

“Cosenza, decisione giusta”

“Ricordo che mancavano una ventina di minuti allo scadere del mercato estivo, e solo allora ho appreso che c’era il Cosenza che si era interessato a me. Prima ancora si erano fatte avanti alcune squadre slovene e croate, e due italiane di B. Ho preferito Cosenza e devo dire che la scelta è stata giusta. La città è a misura d’uomo, l’ambiente ideale”.

Per il Cosenza più della salvezza