Cosoleto, il Console del Marocco in visita dopo la morte del giovane operaio

In data odierna il Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria, Avv. Domenico Naccari, accompagnato dall’Avv. Giuseppe Saletta, consulente del Consolato, ha fatto visita al Sindaco di Cosoleto, Angelo Surace, a seguito del tragico evento che ha visto protagonista un giovane operaio marocchino, deceduto in circostanze suicidarie.

L’incontro, svoltosi in un clima di profondo cordoglio e rispetto, ha avuto come obiettivo quello di garantire la massima collaborazione tra le autorità consolari marocchine e l’amministrazione comunale di Cosoleto per il rimpatrio della salma e per ogni adempimento necessario a sostenere la famiglia del giovane lavoratore.

Il Console Naccari ha espresso vicinanza e solidarietà alla comunità marocchina e alle autorità locali, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta volta a tutelare la dignità e i diritti di tutti i cittadini, nel segno dell’amicizia e della cooperazione tra i popoli.

“In momenti di dolore come questo – ha dichiarato l’Avv. Naccari – è fondamentale la sinergia tra le istituzioni per assicurare assistenza umana e concreta ai familiari della vittima e ribadire i valori di rispetto e solidarietà che uniscono le nostre comunità.”

Il Sindaco Surace ha a sua volta manifestato la massima disponibilità del Comune di Cosoleto nel fornire ogni supporto necessario per agevolare le procedure connesse al rientro in patria della salma e nel mantenere vivo il dialogo con il Consolato del Regno del Marocco.

Da sinistra a destra nella foto:

1) Avv.Giuseppe Saletta

2) Sindaco Angelo Surace

3) Avv.Domenico Naccari