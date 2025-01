Cosoleto (Rc) piegato dal maltempo: alloggi inagibili, alberi secolari sradicati. Danni incalcolabili

Cosoleto, un piccolo comune della provincia di Reggio Calabria, si trova in ginocchio a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo che ha colpito l’area nelle ultime ore.

Tra i danni più significativi, si segnala l’inagibilità degli alloggi popolari, che ha messo in difficoltà numerose famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Anche il patrimonio culturale è stato colpito: il tetto del Museo delle carrozze è stato completamente divelto, compromettendo la struttura e il suo prezioso contenuto.

Le infrastrutture tecnologiche e di servizio pubblico non sono state risparmiate. Diverse cabine elettriche sono state distrutte, causando gravi danni agli impianti elettrici pubblici e privati, mentre le cabine Telecom e i collegamenti in fibra ottica risultano gravemente compromessi. A ciò si aggiunge la distruzione del sistema di videosorveglianza comunale, rendendo ancora più difficile la gestione della sicurezza cittadina.

Ulivi secolari abbattuti e appello del sindaco

Il verde pubblico e privato è stato sradicato dalla forza del vento, con numerosi alberi abbattuti in tutto il territorio. Tra questi, si annoverano anche ulivi secolari, simbolo della storia e della tradizione agricola locale, che sono stati divelti nelle proprietà private, causando ulteriore amarezza tra i cittadini.

A poche ore dall’evento, non è ancora possibile quantificare i danni incalcolabili complessivi, ma è chiaro che si tratta di una situazione complicata. Il sindaco di Cosoleto, Angelo Surace, ha espresso tutta la sua amarezza e preoccupazione:

“La nostra comunità è stata colpita duramente. Gli alloggi, le infrastrutture e persino il nostro patrimonio culturale e ambientale sono stati devastati. Sarà necessario un impegno congiunto per riparare i danni e garantire un ritorno alla normalità, ma al momento la situazione è estremamente critica”.

Volontari e forze dell’ordine stanno collaborando per assistere i cittadini in difficoltà e mettere in sicurezza le aree più colpite. La speranza è che il sostegno arrivi in tempi rapidi, per consentire al comune di Cosoleto di rialzarsi da questa difficile situazione.