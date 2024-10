Caso Cotticelli, Spirlì si appella al Governo: ‘Scelte condivise per la Calabria’

Il Presidente facente funzioni della Regione Calabria ha commentato il caso del Commissario Cotticelli e l’intenzione da parte del Premier di rimuovere il generale.

Il Generale, a Rai 3, ha rilasciato dichiarazioni sull’emergenza Covid, che hanno fatto infuriare non poco i calabresi.

Nino Spirlì aggiunge:

«La grave situazione attuale, tuttavia – aggiunge -, impone a tutti di fermarsi un attimo per cercare soluzioni condivise e per riflettere sull’effettiva validità di un Piano di rientro che, da 11 anni, ci costringe a sperperare risorse senza risolvere nessuno dei problemi che affliggono i cittadini calabresi».

«Al Governo – dice ancora Spirlì – chiediamo di concordare con la Regione tutte le decisioni che riterrà di assumere in seguito a questa grave autodenuncia dello stesso commissario Cotticelli. Allo stesso modo, e alla luce delle inquietanti verità che stanno venendo fuori in queste ore – anche in merito alle attività svolte dalle strutture commissariali – invito il presidente Conte a non procedere con l’approvazione finale del nuovo Decreto Calabria, che non sarebbe altro che un atto di autolesionismo per lo stesso Governo e la maggioranza che lo sostiene e rinnoverebbe, di fatto aggravandolo, un commissariamento che è riuscito solo a inanellare fallimenti su fallimenti».

«La Regione – conclude il presidente ff – rimane dunque in attesa di una convocazione da parte del premier per discutere del modo in cui, nel prossimo futuro, ci si prenderà cura della salute dei cittadini e della valorizzazione del personale sanitario della Calabria».