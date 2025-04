Tapis Roulant, stangata da 400 mila euro sul Comune di Reggio

Il Tribunale accoglie domanda di risarcimento di un'azienda. Dopo 7 anni, è arrivata la sentenza che ha stabilito come le somme siano effettivamente dovute dall'amministrazione Falcomatà

Non sembra esserci pace per il Tapis Roulant di Reggio Calabria. Alle problematiche di natura burocratica che da mesi comportano (l’ennesima) chiusura dell’importante infrastruttura, si aggiunge adesso un nuovo grattacapo per l’amministrazione Falcomatà.

Il Comune di Reggio Calabria, secondo quanto raccolto, si è vista recapitare infatti una stangata da 400 mila euro in relazione ad un contenzioso relativo a lavori effettuati in passato da un’azienda.

Leggi anche

Nella giornata di ieri, il Tribunale di Reggio Calabria ha accolto la domanda di risarcimento avanzata dall’azienda nei confronti del Comune per la somma di 394.000 oltre interessi legali.

L’Azienda, successivamente colpita da interdittiva antimafia, aveva maturato il detto credito per dei lavori, regolarmente consegnati, eseguiti fino all’anno 2017. A seguito della Interdittiva, il Comune si era regolarmente accreditato i fondi dal Ministero ma senza provvedere successivamente al pagamento dei lavori verso l’azienda.

Gli avvocati della società interessata, Antonio Saffioti e Ciccio Meduri, avevano promosso ricorso per decreto ingiuntivo che era stato opposto dal Comune di Reggio Calabria.



Dopo 7 anni, è arrivata la sentenza che ha stabilito chiaramente come le somme siano effettivamente dovute, sul presupposto che l’Interdittiva antimafia non può avere effetto retroattivo.

Di conseguenza, il Tribunale ha disposto che rimangono dovuti i pagamenti per i lavori effettivamente eseguiti e consegnati prima del provvedimento antimafia. Il Comune di Reggio Calabria quindi è stato condannato a pagare all’azienda la somma di 394.000 euro oltre spese legali.

Una nuova grana per l’amministrazione Falcomatà riguardo un’opera importante per tutti i reggini e i turisti e che al contempo sembra essere ‘maledetta’. Al netto dell’ultimo contenzioso che ha visto il Comune soccombere, la speranza è che nel giro di qualche settimana si possa finalmente rivedere il Tapis Roulant riaperto. Possibilmente in modo duraturo…