Tapis Roulant ancora chiuso, Milia: ‘Rappresentazione dell’amministrazione Falcomatà’

Il Tapis Roulant inizia il 2025 così come aveva chiuso il 2024, ovvero tristemente chiuso. Quando il primo mese del nuovo anno è ormai concluso, non si vedono imminenti novità all’orizzonte. Il boom di presenze alla fine dell’anno con il Capodanno Rai avrebbe reso più che mai necessaria la riapertura dei tappeti, ma i problemi di natura tecnico amministrativa invece fanno allungare ulteriormente i tempi.

Lo scorso novembre, a qualche settimana dall’ennesima chiusura, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino aveva fatto il punto della situazione, specificando come l’intoppo fosse di natura tecnico-burocatica.

“Si è aggiunto il problema del responsabile di servizio, che deve essere individuato. Le ho provate tutte ma finora senza fortuna. Appena avremo il responsabile di servizio potremo concretizzare la riapertura del tapis roulant”, le parole di Costantino.

Nella giornata di oggi, il capogruppo di Forza Italia Federico Milia si è recato presso il tapis roulant, denunciando le inefficienze del Comune rispetto la mancata riapertura.

“Il Tapis Roulant à la rappresentazione plastica dell’amministrazione Falcomatà. Con il Capodanno Rai e il notevole aumento di presenze in città grazie ai voli Ryanair, era necessario e doveroso farsi trovare pronti. Così invece non è stato.

Un’infrastruttura simile chiusa rappresenta il biglietto da visita peggiore per i turisti, assieme al dramma dei rifiuti. Esercenti e residenti del centro storico hanno nel tapis roulant una infrastruttura fondamentale, che dovrebbero poter utilizzare tutti i giorni”.

“Chiediamo -ha evidenziato Milia- che venga al più presto riaperto, lo abbiamo detto tante volte nel corso della legislatura e la situazione rimane sempre la stessa. Si spendono soldi, poi il tapis roulant è sempre chiuso. Chiederemo conto in Commissione del perchè non si riesce ad organizzare una turnazione del personale. Ricordo anche la questione degli orari, il tapis roulant non può fare orari d’ufficio ma dovrebbe rimanere aperto per più tempo”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia.

Come già riportato su queste pagine, si dovrà attendere adesso la metà di febbraio, momento in cui si terrà una specie di ‘esame’ che permetterà di individuare il nuovo responsabile di servizio. Da quel momento, serviranno i tempi tecnici prima di poter finalmente vedere riaperto il Tapis Roulant. La data indicativa potrebbe essere quella di fine febbraio: si spera, senza nuovi intoppi…