Reggio, Tapis Roulant ancora chiuso. Almeno un mese prima della riapertura

Il Tapis Roulant inizia il 2025 così come aveva chiuso il 2024, ovvero tristemente chiuso. Il boom di presenze alla fine dell’anno con il Capodanno Rai avrebbe reso più che mai necessaria la riapertura dei tappeti, ma i problemi di natura tecnico amministrativa invece fanno allungare ulteriormente i tempi.

Lo scorso novembre, a qualche settimana dall’ennesima chiusura, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino aveva fatto il punto della situazione.

“Per il tapis roulant siamo ancora in una fase di collaudo. Durante il corso delle operazioni di manutenzione straordinaria che avevano chiesto chiusura, una visita ispettiva ha imposto ulteriori interventi rispetto a quelli programmati.

Si è aggiunto però -afferma Costantino- il problema del responsabile di servizio, che deve essere individuato. Le ho provate tutte ma finora senza fortuna. Una vicenda di natura burocratica farà purtroppo slittare la riapertura.

Appena avremo il responsabile di servizio potremo concretizzare la riapertura del tapis roulant. Tempi? Preferisco non sbilanciarmi, non so se riusciremo a dicembre o bisognerà attendere il 2025″, le parole circa un mese e mezzo fa di Costantino.