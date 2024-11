Reggio, brutte notizie per il Tapis roulant: si allungano i tempi per la riapertura

Ennesimo intoppo, da individuare il responsabile di servizio. Se non si riuscirà a risolvere la problematica nel giro di un paio di settimane, a Reggio saranno festività natalizie senza tapis roulant

E’ la settimana delle infrastrutture e inaugurazioni a Reggio Calabria. Domani (tempo permettendo, non è da escludere un rinvio) l’atteso evento di inaugurazione della Gallico-Gambarie, il 3 dicembre invece via il velo alla nuova piazza De Nava, già fruibile per i reggini da ieri e da subito messa alla prova dal maltempo.

Notizie certamente positive, ma non le uniche. Sono negative infatti le novità che riguardano il Tapis roulant, una delle opere più problematiche di quest’ultimo decennio di amministrazione Falcomatà.

Più di un mese fa, dopo un periodo di buona continuità dei tappeti esistenti, il tapis roulant si è nuovamente fermato, suscitando proteste tra i cittadini, stanchi dei disservizi e dell’ennesimo colpo alla viabilità del centro. Blocco dell’impianto dovuto a interventi di manutenzione straordinaria e verifiche sulla funzionalità dell’impianto, necessarie per garantirne la sicurezza ed efficienza.

“Salvo complicazioni, la riapertura dotrebbe avvenire entro 10-15 giorni”, la comunicazione pervenuta dagli uffici di Palazzo San Giorgio. Ma le complicazioni, naturalmente, sono arrivate.

Ad ammettere i ritardi e confermare lo slittamento della riapertura è l’assessore ai lavori pubblici Franco Costantino.

“Per il tapis roulant siamo ancora in una fase di collaudo. Durante il corso delle operazioni di manutenzione straordinaria che avevano chiesto chiusura, una visita ispettiva ha imposto ulteriori interventi rispetto a quelli programmati. Si è aggiunto però -afferma Costantino- il problema del responsabile di servizio, che deve essere individuato. Le ho provate tutte ma finora senza fortuna. Una vicenda di natura burocratica farà purtroppo slittare la riapertura. Appena avremo il responsabile di servizio potremo concretizzare la riapertura del tapis roulant. Tempi? Preferisco non sbilanciarmi, non so se riusciremo a dicembre o bisognerà attendere il 2025″, ha chiarito l’assessore comunale ai lavori pubblici.

Ennesimi disagi quindi per cittadini e commercianti reggini, questa volta però la notizia negativa pesa di più. Se infatti non si riuscirà a risolvere la problematica nel giro di un paio di settimane, saranno festività natalizie senza tapis roulant in riva allo Stretto.