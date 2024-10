Reggio, nuovo stop per il tapis roulant: proteste e disagi per cittadini e commercianti

In corso interventi di manutenzione straordinaria. Attesa per la riapertura

Non c’è pace per il tapis roulant di Reggio Calabria. Pensato per offrire un’alternativa pratica e veloce di spostamento, in particolare per chi deve raggiungere la parte alta del centro, l’infrastruttura rappresenta una delle opere più discusse della città. Il motivo? Una storia travagliata di continui arresti e ripartenze che, anziché migliorare la sua reputazione, ne hanno reso l’esistenza una questione controversa.

Nuovo blocco e reazioni della cittadinanza

Da qualche tempo, l’operatività dell’impianto sembrava essersi stabilizzata, suscitando fiducia tra residenti e commercianti. Tuttavia, circa due settimane fa, il tapis roulant si è nuovamente fermato, suscitando proteste tra i cittadini, stanchi dei disservizi e dell’ennesimo colpo alla viabilità del centro. Anche i commercianti che operano lungo il percorso lamentano un calo di presenze dovuto al ridotto afflusso pedonale.

Impatto sulla vivibilità e le attività commerciali

A testimonianza del disagio, foto di un sabato pomeriggio deserto mostrano un Corso Garibaldi inusualmente privo di vita, immagine che contrasta con la consueta vitalità della zona. La situazione crea confusione anche tra i turisti, che chiedono informazioni ai commercianti sullo stato del tapis roulant, aggiungendo ulteriore disagio.

Manutenzione straordinaria e possibile riapertura

Secondo informazioni raccolte da CityNow, il blocco sarebbe dovuto a interventi di manutenzione straordinaria e verifiche sulla funzionalità dell’impianto, necessarie per garantirne la sicurezza ed efficienza. Salvo complicazioni, la riapertura potrebbe avvenire entro 10-15 giorni.