Tapis Roulant di Reggio, quasi pronta la galleria. Si allungano i tempi per l’ascensore

Proseguono i lavori per la manutenzione ed il completamento del tapis roulant di Reggio Calabria: una buona notizia e una meno le positiva le ultime novità di questi giorni.

Nei mesi scorsi il tapis di via Giudecca, grazie ad un intervento finanziato nell’ambito della programmazione Pon Metro, è stato interessato da importanti lavori di efficientamento e manutenzione straordinaria che hanno già determinato la completa rifunzionalizzazione di tutte le rampe, oltre che un risparmio in termini energetici ed economici, ed un miglioramento generale del funzionamento della struttura.

Rispetto alle problematiche (e alle diverse chiusure) patite nei mesi scorsi, il tapis roulant vive un momento di ‘salute’, con i diversi tratti esistenti funzionanti sia in discesa che in salita, per l’apprezzamento di reggini e turisti.

Da concludere invece l‘intervento di completamento del tapis roulant, nel tratto che va da via Filippini a via Reggio Campi, finanziato coi Patti per il sud per un importo complessivo di 500.000 euro.

Come noto, l’intervento riguarda due tratte: una orizzontale, attraverso una galleria artificiale e un tratto verticale, costituito da un ascensore in uscita su via Reggio Campi, all’altezza dello slargo delle storiche Tre Fontane, che sarà anch’esso riqualificato al termine dell’intervento con il posizionamento degli storici delfini bronzei. Esternamente sono state realizzate delle scale di collegamento tra via Filippini e via Possidonea, con una piazzetta, degli spazi a verde, illuminazione e arredo urbano.

Rispetto alla galleria, l’assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino ha dichiarato: “Si sta per concludere l’appalto, siamo in dirittura d’arrivo. Questione di giorni e l’opera sarà formalmente consegnata all’amministrazione comunale”.

Si allungano invece i tempi per quanto riguarda l’ascensore. “All’interno dell’appalto in via di conclusione per la galleria -evidenzia Costantino- non è prevista purtroppo la realizzazione dell’ascensore. Stiamo predisponendo il nuovo bando, per procedere successivamente con l’aggiudicazione dei lavori”, le parole dell’assessore comunale.