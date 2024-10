Ponte Calopinace e Parco Lineare Sud, in arrivo (forse) buone notizie

La prudenza, questa volta, la fa da padrona. Negli anni scorsi, erano state numerose le dichiarazioni (a partire dal sindaco Giuseppe Falcomatà) riguardo l’avanzamento dei lavori al Parco Lineare Sud e sull’ormai celeberrimo ponte (fantasma) sul Calopinace.

Promesse mancate, rassicurazioni poi non rispettare, una serie di problematiche e difficoltà che hanno reso i due cantieri una lunga e poco appassionante telenovela.

Nel corso dell’estate 2024, l’amministrazione comunale avrebbe voluto inaugurare (anche senza ponte Calopinace) l’area del Parco Lineare Sud, missione fallita. Poi è arrivata l’ordinanza firmata dal sindaco Falcomatà il 29 luglio con il divieto di balneazione, complici alcuni scarichi fognari a mare.

Riguardo il ponte Calopinace, c’è stato il passo in avanti, poi indietro…e nuovamente in avanti. Dalla rescissione del contratto con la società Cataldo Torchia annunciata dal sindaco Falcomatà e l’assessore Costantino, alla fase di ‘valutazione’ terminata con la nuova luna di miele con l’azienda di Cariati.

L’amministrazione comunale nelle scorse settimane infatti ha ricevuto dalla Cataldo Torchia la documentazione richiesta, ritenendola esaustiva. Stop alla procedura di rescissione quindi, si prosegue con la società di Cariati, responsabile in questi anni degli infiniti ritardi.

Nel corso della trasmissione di CityNow Live Break, l’assessore Costantino (ospite in studio) ha fatto il punto della situazione.

“Le prime dichiarazioni del sindaco Falcomatà nascevano da una normale interlocuzione tra me e il sindaco. La ditta Cataldo Torchia in un primo momento era scomparsa, l’atteggiamento era stato deprecabile. Se si continuava in quel modo unica strada era la rescissione, e sembrava questa la soluzione. Poi però la società è riapparsa, ha esibito bonifici bancari e documentazione concreta. Sono stati ordinati travi e appoggi, abbiamo richiesto di mettere in sicurezza il cantiere e in pochi giorni la ditta ha provveduto. Prossimi step? Tra novembre e dicembre la ditta dovrà presentare appoggi e travi, entro dicembre rivedremo gli operai all’interno del cantiere. Ma non mi voglio più sbilanciare sulla data di conclusione lavori”, sorride amaro Costantino, ricordando le infinite vicissitudini del ponte Calopinace in questi anni.

Buone notizie (anche in questo caso, si spera) pure in relazione al Parco Lineare Sud.

“L’appalto è complesso ma da un punto di vista formale, si è concluso lo scorso aprile -ha affermato l’assessore Costantino-. Adesso si stanno costruendo i bandi per la Casa del Pescatore e gli altri immobili che dovranno essere dati in affidamento.

Riguardo gli scarichi fognari, in buona parte sono stati risolti mentre altri sono in via risoluzione. Estate 2025 con Parco Lineare Sud concluso, mare completamente balneabile e ponte Calopinace realizzato? Anche in questo caso, preferisco non sbilanciarmi”, il pensiero dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici.