Murales di Arghillà, i Gruppi Svolta e Reset: ‘È il segno dell’impegno dell’Amministrazione Falcomatà’

«Il murales inaugurato ad Arghillà rappresenta solo l’ultimo segno tangibile dell’impegno dell’Amministrazione comunale su un quartiere che necessità di tutta l’attenzione delle istituzioni, un simbolo di bellezza e di decoro imponente con i suoi colori, che si erge come baluardo contro le discriminazioni razziali e per il rispetto delle diversità. La scelta di questo territorio, situato nella periferia nord, non è casuale.

Fin dai primi anni del suo mandato, l’Amministrazione Falcomatà ha dimostrato un impegno attivo su più fronti proprio ad Arghillà, un quartiere di straordinario pregio paesaggistico che nel tempo ha molto sofferto a causa di scelte errate del passato, che hanno profondamente segnato l’attuale condizione di difficoltà alla quale si tenta di sopperire con azioni mirate e programmate sul breve, sul medio e sul lungo periodo». E’ quanto affermano in una nota i Consiglieri dei gruppi consiliari civici Svolta e Reset.

«Attualmente – prosegue la nota delle due civiche – grazie al tavolo tecnico istituito con le realtà locali, grazie al prezioso contributo del Prefetto Clara Vaccaro, che da mesi promuove un lavoro congiunto con le associazioni del quartiere e con le forze dell’ordine, si stanno affrontando temi cruciali come la sicurezza e la lotta contro fenomeni quali la dispersione scolastica.

Un’azione quotidiana volta al ripristino della legalità, con il supporto delle forze dell’ordine, come testimoniano anche le cronache recenti. Nonostante le numerose difficoltà, l’attenzione del Sindaco Giuseppe Falcomatà e di tutta la sua Amministrazione è costante».

«Ad Arghillà sono attivi numerosi servizi di welfare, realizzati anche di concerto con le associazioni, ed in questo contesto riveste una grande importanza il lavoro svolto dalle associazioni locali. Attività come quelle di “Arghillà a colori” e del CSI, entrambe partecipi nell’operazione del Murales realizzato in collaborazione con Unar, sono realtà di straordinario valore civico che l’Amministrazione intende sostenere con le sue forze e incoraggiare.

Con le iniziative già realizzate, quelle in corso e quelle future, l’Amministrazione Falcomatà intende dare al territorio nuove opportunità di crescita. A dimostrarlo non sono solo le parole, ma soprattutto gli atti concreti e le azioni quotidiane che testimoniano l’impegno costante di un’Amministrazione che lavora per dare risposte tangibili e creare un futuro migliore per la comunità».