Covid in Calabria, il bollettino segna +612. Un morto a Reggio Calabria

Sono 65 i ricoverati al momento in provincia di Reggio Calabria per Covid-19

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3550305 (+3.077).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 507985 (+612) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4387 (65 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4314 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 80411 (80049 guariti, 362 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 51081 (110 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50968 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92596 (91369 guariti, 1227 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2521 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2497 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 47828 (47576 guariti, 252 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 9135 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9070 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170323 (169495 guariti, 828 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 1856 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1836 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42614 (42437 guariti, 177 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 120 nuovi soggetti positivi di cui 9 fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica 242 nuovi soggetti positivi di cui 22 fuori regione

QUI IL BOLLETTINO