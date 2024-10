L’appello social di Maria Antonietta: ‘Siate prudenti, non sottovalutate il Covid’

Un sorriso smagliante e contagioso. È quello di Maria Antonietta Rositani che torna a parlare ai suoi amici di Facebook attraverso una diretta.

La sua storia ha fatto il giro della Penisola e, grazie alla sua incrollabile forza, la reggina vittima di femminicidio, è riuscita non solo a raccontare, giorno dopo giorno, il diario di una tragedia, ma anche la caparbietà di andare avanti felice per essere ancora viva, nonostante un ricovero che dura da oltre 1 anno e mezzo.

Maria Antonietta, pur conducendo la sua battaglia personale all’interno degli ospedali, prima di Bari e poi di Reggio Calabria, non si è mai staccata dalla società e da ciò che accade dalle mura che la ospitano e, nella serata di ieri, ha scelto di mandare un messaggio riguardante l’emergenza Coronavirus:

“Purtroppo viviamo in un momento molto critico per via del Covid. Mi raccomando state attenti, la situazione è molto grave. Dobbiamo essere prudenti. Dobbiamo darci forza e vi posso assicurare che c’è tanta gente in ospedale, da sola, che vorrebbe poter avere accanto un familiare. I parenti vorrebbero stare accanto alle persone care, ma non è possibile. State attenti e non sottovalutate, solo chi vive negli ospedali sa la criticità che stiamo attraversando”.

E sul suo stato di salute, Antonietta ha affermato:

“Sto combattendo, sto cercando di farmi forza per la riabilitazione. Ho iniziato a stare seduta nella sedia a rotelle, finalmente vedete il mio letto vuoto. Questo letto che mi ha accompagnata in tutti questi mesi. Non è stato facile per me abbandonarlo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche psicologico. Ormai era come uno scudo per me, ho dovuto lavorare tanto per potermi mettere seduta e ringrazio Dio perché al mio fianco ho avuto delle persone splendide. In questo lungo periodo sono stati i miei angeli”.