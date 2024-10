Coronavirus, Sileri: “Probabile terza dose per under 40. Sarà un Natale libero”

"Da dicembre la terza dose sarà disponibile per gli over 40, ma il consiglio è farla tutti", le parole del sottosegretario

La terza dose di vaccino covid in futuro anche per gli under 40? “E’ probabile”. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a Domenica In fa il punto sull’emergenza coronavirus in Italia: aumentano i contagi, mentre da dicembre la terza dose sarà disponibile per i cittadini della fascia 40-59 anni.

“Stiamo vivendo la quarta ondata che sta investendo l’Italia in forma meno grave rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo una percentuale di vaccinati molto più alta rispetto ad altre nazioni e abbiamo la diagnostica, il green pass si ottiene con la vaccinazione o con il test rapido che consente di scovare contagi sommersi. I numeri continueranno a salire, ma sono bassi i numeri di chi va in ospedale e dei decessi. Essere positivi non significa essere malati”, dice Sileri.

“Da dicembre la terza dose sarà disponibile per gli over 40, ma il consiglio è farla tutti. E’ probabile che nel tempo anche gli under 40 dovranno fare la terza dose. Quando farla? C’è l’opzione dopo 6 mesi, non significa che si debba correre dopo 6 mesi ed un giorno. Se si è più giovani, si può anche aspettare un po’ ma va fatta”, aggiunge. Che Natale ci aspetta? “Un Natale libero”.