Coronavirus, un nuovo caso a Villa San Giovanni

Dopo i tamponi negativi dei giorni scorsi, estesi al parroco che aveva svolto un rito funebre ed allo staff di una ditta di pompe funebri, nel Comune di Villa San Giovanni si è scoperta la presenza di un nuovo caso Covid.

Leggi anche

“Dobbiamo comunicare un nuovo caso di positività al coronavirus nella nostra Città. È collegato ai due precedenti e si trova già da qualche giorno in isolamento domiciliare. L’ASP sta procedendo ad isolare tutte le persone che possano essere entrate in contatto con i soggetti positivi. Tutti i cittadini che sono entrati in contatto con i soggetti positivi si sono posti in isolamento domiciliare volontario.

Leggi anche

Il Sindaco f.f. è in contatto continuo con tutti i medici di base che hanno in cura le persone coinvolte e che ringraziamo per la professionalità, l’umanità e la collaborazione dimostrata in questi frangenti così delicati”.