CoworkingProject a Reggio Calabria: la nuova frontiera del lavoro

Immaginate di essere nel vostro ufficio, circondato dai colleghi, gli stessi con cui condividete il progetto che state portando avanti: ingegneri, programmatori, architetti, avvocati…come voi.

Ora immaginate di essere nello stesso ufficio ma di avere attorno persone le cui competenze sono completamente diverse dalle vostre. Un ingegnere alle prese con un progetto per una start up sulle energie rinnovabili, un web designer, un programmatore freelance, un professore universitario in trasferta. Davanti alla macchinetta del caffè, tra un sorso e l’altro, viene fuori che il programmatore può dare una mano all’ingegnere per il suo progetto e che il web designer ha le competenze per realizzare il sito internet della nascente società.

Autonomia, senso di comunità e spirito di collaborazione: sono questi gli ingredienti principali che caratterizzano i coworking.

Ma cos’è precisamente il coworking?

E’ una particolare modalità di lavoro professionale che sta diventando una vera e propria tendenza. Non è altro che un ritrovo sociale di professionisti, lavoratori, consulenti, che, continuando a lavorare in maniere indipendente, condividono alcuni punti comuni, come collaborazione, disponibilità e condivisione delle proprie conoscenze, creando così delle sinergie lavorative.

Nasce ora a Reggio Calabria il CoworkingProjectRc (Via G. De Nava 84, incrocio Via Roma), un’attività pioniera ideata dall’Arch. Maria Assunta Forzano, che dà vita a un luogo in cui la condivisione dello spazio diventa chiave di accesso a opportunità, risorse e idee.

Si tratta dunque di uno spazio di lavoro attrezzato, confortevole, elegante ed accogliente, attentamente curato nel design, che tutti i professionisti possono utilizzare, per creare una propria attività con dei costi accessibili.

Adatto a numerose categorie, come ad esempio: professionisti che non vogliono affrontare le spese di uno studio, rappresentanti che mostrano un particolare prodotto, autori o artisti che presentano un libro o una propria opera, riunioni di lavoro, rassegne, convegni, lezioni private, corsi di formazione, workshop e tanto altro.

Questi sono solo alcuni dei contesti che il CoworkingProjectRc è in grado di ospitare, all’interno di uno spazio moderno, completamente attrezzato, tecnico e luminoso, munito di rete Wifi e climatizzato…il tutto all inclusive.

Affitta il tuo open space per il tempo che desideri, scegli le date e gli orari più adatti alle tue esigenza e potrai usufruirne al 100%.