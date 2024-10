Cozza a gamba tesa: ‘Leggete bene chi ha fatto la storia della Reggina’

Francesco Cozza a gamba tesa sul nuovo percorso intrapreso dalla società, riguardo il ritorno di vecchie conoscenze nei quadri dirigenziali della Reggina ed altri che potrebbero arrivare a breve. Come suo solito non usa mezzi termini per esprimere il proprio pensiero, lo ha fatto alla trasmissione “I fatti del pallone” in onda su LaC:

“Auguro le migliori fortune ai nuovi arrivati. Sono contento per Taibi e se arriverà anche per Savoldi, ma non diciamo cose che non esistono riguardo chi ha fatto la storia della Reggina. Basta andare a leggere bene e ci si accorge quali sono i veri protagonisti della storia amaranto, questi hanno dato il loro contributo per qualche anno, basta. La storia è altra, detto questo spero che prima dell’inizio della nuova stagione possano avere le idee chiare e quindi obiettivi dichiarati e da raggiungere”.