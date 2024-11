Creativity Mind*Flavia*: le creazioni della reggina Flavia Giordano.

-di Laura Maria Tavella. Oggi Citynow.it vi fa conoscere le creazioni realizzate da Flavia Giordano, giovane creatrice reggina dal cui nome deriva il suo brand, pubblicizzato dalla sua pagina social “Creativity Mind*Flavia*”.Dopo anni di studio e ricerca, il risultato della creatrice nostrana si riversa nella sperimentazione di alcuni bracciali, nati da due grandi passioni: il mare e il mondo dei tatuaggi.Ogni bracciale ha un’ancora centrale, simbolo della sicurezza, stabilità, forza, salvezza e speranza. L’ancora, inoltre, è il simbolo per eccellenza del mare ed è il simbolo del legame che Flavia ha con la sua famiglia.Ad ogni ancora sono incastonati 5 disegni, ognuno dei quali rappresenta un tatuaggio, con il relativo significato: l’ infinito,la rondine,i fiori di ciliegio,la rosa e il teschio messicano. All’esposizione al sole, il soggetto che avrete scelto,lascerà il segno sul vostro polso.Potete scegliere tra tanti tipi di materiale per comporre il vostro bracciale: caucciù,il cordino cerato o la corda, tutti nei colori che più amate!Quel che conta è che il risultato è sorprendente: nel vostro bracciale ritroverete una piccola parte di voi stessi,il tutto ad un prezzo alla portata di tutti!Per visionare i bracciali e per maggiori informazioni, contattate la pagina fb: CreativityMind*Flavia* oppure su instragram: creativitymindflaviagiordano