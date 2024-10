Crime Stories a Reggio Calabria con lo scrittore Romano De Marco

Lo scrittore Romano De Marco sarà l’ospite del secondo appuntamento con “Crime Stories” il viaggio nel mondo del thriller organizzato dall’università ecampus col patrocinio dell’USR Calabria. L’incontro si terrà il 27 marzo a partire dalle ore 17,00 nella sede della sede ecampus di Reggio Calabria e sarà introdotto da Maria Elena Cristofaro responsabile della sede universitaria e presentato dalla giornalista Cristina Marra.

De Marco finalista più volte al premio “Scerbanenco” per la narrativa noir e autore apprezzato di romanzi e racconti , per la prima volta in Calabria, presenterà il suo ultimo thriller “L’uomo di casa” edito da Piemme e già alla seconda ristampa e terrà una lezione sul thriller italiano e americano per gli studenti del quinto anno di scuola media superiore che parteciperanno con un racconto inedito al concorso letterario promosso da ecampus.

Con “L’uomo di casa” Romano De Marco abbandona le atmosfere metropolitane milanesi e ambienta il thriller nella provincia americana che farà da sfondo a una storia familiare di menzogne e misteri in cui Sandra, la protagonista, moglie e professionista si ritroverà catapultata dalla normalità di una vita tranquilla all’incubo dei dubbi sul passato del marito ucciso con una coltellata alla gola in una zona degradata della città. Conosciamo davvero chi ci sta accanto? A questa e altre domande risponderà l’autore che aspetterà i lettori in via Cavour 12 e si intratterà con loro anche durante il cocktail dopo la presentazione.

L’incontro è a ingresso libero e per ulteriori info o iscrizioni al concorso contattare la sede dell’università ecampus 0965- 895224 segreteria.reggiocalabria@uniecampus.it