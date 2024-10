Criminalità calabrese interessata a business dei giochi

Le consorterie calabresi dimostrano da tempo un profondo interesse nel business del gioco illegale e delle scommesse, tenuto conto dei profitti in tal modo generati. L’entità delle somme movimentate nello specifico comparto costituisce una forte attrattiva per la criminalità organizzata, sia sotto il profilo dell’ingerenza nella gestione delle stesse attività lidiche, legali e non, sia per i risvolti legati a condotte di riciclaggio di proventi derivanti da altre attività illecite”. E’ quanto si legge nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al secondo semestre 2018 e, come riporta Agipronews, trasmessa in Parlamento.