Evento di EdiliziAcrobatica a Reggio, opportunità di lavoro per i reggini

Evento importante a Reggio Calabria. In un periodo storico in cui tutta la Calabria soffre enormemente la carenza di opportunità lavorative, l’azienda EdiliziAcrobatica va in controtendenza con 150 posti di lavoro in molte città d’Italia e l’apertura di una sede a Reggio Calabria che inserirà a pieno regime 15 persone.

Per tre giorni, dal 26 al 28 luglio, i referenti dell’azienda saranno presenti nelle piazze di Reggio Calabria e Cosenza per offrire ai muratori disponibili al trasferimento posti di lavoro come operatori su fune in 21 città italiane.

Tutti i muratori interessati sono invitati sin da ora ad inviare il proprio CV via email all’indirizzo lavoro@ediliziacrobatica.com: chi invia il CV prima dell’evento avrà la priorità sui colloqui. Inoltre è possibile visionare tutte le offerte di lavoro sul sito www.ediliziacrobatica.com nell’area carriere/opportunità di lavoro.

Tutti i candidati interessati che si presenteranno in piazza avranno l’opportunità di scoprire di più sull’Azienda e sul settore innovativo dei lavori su fune, di consegnare il proprio curriculum vitae e, se idonei, anche di fare il primo colloquio rivolto all’assunzione direttamente in giornata.

“Vogliamo offrire occupazione e formazione per sostenere le persone disposte a trasferirsi per cogliere questa opportunità lavorativa nel campo delle ristrutturazioni edili su funi – spiega Riccardo Iovino, CEO e fondatore di EdiliziAcrobatica -, in un settore in forte crescita ed espansione su tutto il territorio italiano. Entrando a far parte del nostro team si diventa padroni di una nuova professione: l’operatore su fune. Non chiediamo come requisito l’abilità a lavorare su funi: sarà un Ente accreditato a erogare la formazione specifica per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, con la quale la risorsa otterrà l’abilitazione a questo tipo di lavorazioni. Le persone che cerchiamo sono muratori disposti a raccogliere la sfida di EdiliziAcrobatica e trasferirsi in un’altra città italiana per lavorare con noi”.

Nel business plan aziendale è prevista l’apertura di una sede a Reggio Calabria entro fine 2019, cosa che darà la possibilità ai nostri nuovi operatori su fune di ritornare nella loro città di origine, qualora lo desiderino.

Da un reggino..ai reggini. Vincenzo Polimeni, direttore commerciale di EdiliziAcrobatica, racconta della forte volontà di contribuire in modo concreto per offrire un sostegno alla sua terra.

“E’ nelle mie intenzioni fare qualcosa per la Calabria, ogni volta che torno a Reggio penso a quante cose si potrebbero fare. Stiamo lavorando per aprire sedi in Calabria attraverso la formula del franchising o Dirette. Ogni sede a pieno regime sarà di circa 15 risorse, cosi da poter dare la possibilità a giovani calabresi di trovare un lavoro ed esprimere il loro potenziale”, le parole di Polimeni.