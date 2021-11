Reggio - Incontro PD - Brunetti, Graziano: ‘Azzeramento della giunta utile a ridare stabilita’

La delegazione del Partito Democratico calabrese, guidata dal commissario regionale, Stefano Graziano, ha incontrato il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

“La discussione, cordiale e propositiva, si è focalizzata -ha dichiarato Graziano- sul quadro politico ed amministrativo della città di cui il nostro partito ritiene imprescindibile un rilancio su alcuni temi specifici, oggi al centro del dibattito. Una ripartenza programmatica, dunque, accompagnata da un azzeramento della giunta utile a ridare stabilità alla città in una fase che vedrà gli enti territoriali protagonisti della epocale partita dei fondi del PNRR e per ridare slancio, come da più parti chiedono i cittadini, ai servizi locali”.