Cristian Artuso 5° assoluto nei 200 rana ai campionati italiani.

Continua la tradizione positiva nello stile rana per la società reggina “Paideia” che, negli ultimi anni, ha portato il nome della Calabria sempre in alto nel ranking nazionale.Ai campionati italiani per regione svoltisi a Rovereto, il giovane nuotatore Cristian Artuso ha ottenuto il quinto posto assoluto nei 200 rana, categoria esordienti, con il tempo di 2’46”67, abbassando la sua miglior prestazione personale in vasca lunga di circa 2 secondi.Nei 100 rana con il tempo di 1’17″8 Artuso si è invece classificato al settimo posto. Rammarico per l’1’15’79 fatto registrare in staffetta, che avrebbe consentito all’atleta reggino di piazzarsi sul terzo gradino del podio e ottenere la medaglia di bronzo.Piero Alampi, vice presidente FIN Calabria, ha espresso grande soddisfazione per il risultato conseguito. Un risultato che ripaga l’atleta e la sua famiglia dei numerosi sacrifici fatti nel corso della stagione, visto che, per potersi allenare in maniera continuativa per la carenza di impianti in città, Cristian è stato costretto ad andare in trasferta a Villa San Giovanni e Messina, seguito sempre dagli allenatori Maurizio Marrara e Nino Praticò e dai genitori che non hanno mai smesso di incoraggiarlo.Pino Calabrò, presidente della “Paideia”, è stato tra i primi a complimentarsi con il giovane nuotatore che, senza sosta, si sta già preparando per i prossimi campionati regionali assoluti e di categoria in programma a Cosenza dal 18 al 20 luglio.