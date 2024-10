Ponte sullo Stretto, cronoprogramma verso la prima pietra. Salvini: ‘Giornata storica’

Nella giornata di ieri, si è riunita, per il primo meeting operativo, la società Stretto di Messina spa. Riattivato dal decreto Ponte del Governo Meloni, l’ente, con il cda composto da Mariani, Nicotra, Saccomanno, l’AD Ciucci ed il Presidente Recchi, ha il compito di portare alla realizzazione della maxi infrastruttura di cui si parla da oltre 50 anni.

L’amministratore delegato Pietro Ciucci, nel corso dell’incontro, ha fatto il punto della situazione “ponte” ed ha illustrato anche il cronoprogramma delle azioni che, entro luglio del prossimo anno, dovrebbero portare al progetto esecutivo.

Queste date rappresentano i termini massimi entro cui completare le fasi, ma i tecnici si sono detti fiduciosi sulle tempistiche.

Soddisfatto il Ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di giornata storica:

“Ho portato il mio saluto – ha detto sui social – alla riunione operativa del Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina che si riunisce per la prima volta. L’avvio dei lavori è previsto entro l’estate 2024. Avanti tutta”.

“Mi piacerebbe vedere il ponte sullo Stretto di Messina, non sarò più commissaria ma sarò una persona in pensione che verrà in visita, ma siete voi a decidere se volete farlo. Se volete farlo, la Commissione vi aiuterà”.