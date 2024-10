CrossFit: “I Trinacria Team Throwdown”. I risultati della manifestazione

1200 atleti per una delle gare più importanti d'Europa

Si è conclusa una delle gare CrossFit più di spicco in Italia ed Europa “I Trinacria Team Throwdown“; che ha visto sfidarsi nella fase di selezione più di 1200 atleti a livello europeo.

Due atleti Lametini ed un atleta di Roma sono riusciti a superare le qualifiche e ad aggiudicarsi la finale che si è tenuta a Santo Stefano di Camastra.

Ai team è stata offerta un’esperienza atletica professionale, intensa di ELITE a 360 gradi, gareggiando al Palaceramica su una struttura appositamente costruita, affrontando varie sfide fisiche a tempo fondendo tra loro:

Gare ad ostacoli, Strongman Event, Endurance Event, Agility Workout, Fitness & Strategy, un’opportunità per mostrare: le abilità e livelli di fitness, capacities of strength, endurance, stamina e velocità.

Il livello delle selezioni e della competizione è stato sempre molto alto, ma quest’anno è stato decisamente più impegnativo rispetto alle scorse edizioni, infatti le selezioni hanno escluso dalla fase live più di 700 atleti iscritti, cosa che non è stata così per gli atleti Valentina Rubino e Vincenzo Cittadino, “Trainer CrossFit Level One” da più di 5 anni consecutivi, laureato in scienze motorie e sportive e Coach dell’asd CrossTraining Warrior’s Resistance, ed un terzo atleta, Enrico Altobelli di Appia Road.

Durante la fase live si sono distinti nella loro categoria partecipando gomito a gomito con i migliori atleti a livello mondiale e mantenendo un posizione di tutto rispetto, infatti nella semifinale la loro posizione in classifica è risultata 15° su 40 team e terminando dopo la finale in 19° posizione.

Si sono preparati con parsimonia alla competizione iniziando una preparazione specifica solo tre mesi prima, seguiti dal loro preparatore atletico e nutrizionista Biagio Dugo.

Nella terza prova fisica ,in cui era richiesta la ricerca di un carico massimale ,hanno chiuso un totale di 245 kg classificandosi così tra i primi 13 posti e primi nella loro batteria nella seconda prova fisica, distinguendosi dagli altri atleti per la resistenza dimostrata in soli pochi mesi di preparazione.

Lo scorso anno i due atleti della pianura lametina si erano già classificati in altre competizioni siciliane di alto livello quali i “The Bad Games” classificandosi 19° e 14° su più di 540 atleti in fase live.

Cittadino aggiunge: “questa competizione è stata per noi la prova della nostra forza e determinazione. Abbiamo dato il massimo ed abbiamo ottenuto il massimo in soli tre mesi di preparazione atletica.

Una cosa è certa il divertimento non è mancato visto il duro lavoro affrontato da noi e dal nostro preparatore.

Abbiamo intenzione di partecipare ad altre gare di alto livello nazionale e non solo, in quanto ci piace metterci in gioco e misurarci sempre.

Ci è stato chiesto di partecipare ad altre competizioni CrossFit ma il livello era decisamente troppo basso per i nostri standard che speriamo possano essere sempre più alti.