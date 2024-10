Crotone, Golemic: ‘Contro la Reggina per ottenere un ottimo risultato’

A margine dell’allenamento, il difensore Vladimir Golemic, ha risposto alle domande dei giornalisti:

“Ci voleva questo ritorno, sono molto contento. Era quello che mi mancava e che sentivo dentro, da quando sono partito non ero felice. Questo club per me è stato sempre qualcosa di speciale e il mio ritorno è stato facile. A Crotone io e la mia famiglia ci sentiamo come a casa nostra quindi questo ci ha aiutato molto ad ambientarci subito. Derby? Bisogna dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Abbiamo fatto bene però non siamo contenti perché ci mancano i punti. Andremo a Reggio per fare la nostra prestazione e cercare di ottenere un ottimo risultato. Il derby è una gara sempre speciale, ma anche loro arrivano da una situazione difficile quindi sarà una battaglia calcistica. Quanto credi alla salvezza? Ovviamente se sono tornato ci credo molto”.

fonte: fccrotone.it