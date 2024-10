A Crotone, la mostra “Dario Fo. Dal disegno alla scena”.

Dal prossimo 23 Febbraio fino al 18 Marzo 2018, presso il Museo e Giardini di Pitagora a Crotone, si svolge, la mostra intitolata: “Dario Fo. Dal disegno alla scena”. La mostra è a cura di Melissa Acquesta e dalla Compagnia Teatrale Dario Fo e Franca Rame e voluta dal Comune di Crotone e dal Consorzio Jobel.

La mostra è aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle ore 19. In mostra, possiamo ammirare le varie opere pittoriche di Dario Fo, dei bozzetti e tele legate ai suoi spettacoli teatrali fino ad arrivare alla messa in scena vera e propria delle sue commedie e monologhi.

Vengono messe in evidenza le varie fasi del suo lavoro partendo dai canovacci, agli appunti manoscritti, alle sagome che usava per dare un volto ai suoi personaggi, terminando con i copioni degli spettacoli corredati dalle illustrazioni.

Come diceva lo stesso Dario Fo: “Da sempre ho bisogno di disegnare e di dipingere ogni giorno. I miei lavori teatrali spesso nascono come immagini. Disegno prima di scrivere e faccio bozzetti mentre scrivo. L’immagine mi serve per fermare l’impianto della scrittura, per andare avanti nello svolgimento del lavoro. Ha anche la funzione di stimolo creativo e di ricarica. Mi sono abituato a immaginare commedie e monologhi in un contesto visivo.”