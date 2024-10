Crotone e l’aeroporto ‘fantasma’ senza voli. Tutti contro tutti

Tristezza e desolazione. Non ha riaperto oggi, così come era stato preannunciato, l’aeroporto di Crotone, chiuso dal mese di ottobre del 2016. Ne ha dato notizia nei giorni scorsi la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, affermando, in un comunicato, “di avere preso atto della nota con la quale la Compagnia aerea austriaca Flyservus ha annunciato ai passeggeri la cancellazione, a causa di una scarsa penetrazione commerciale, dei voli previsti in partenza dall’aeroporto di Crotone a far data appunto dal prossimo 8 gennaio”.

“Nel riservarsi ogni più opportuna azione nei confronti della Flyservus a tutela dei propri diritti e della propria immagine – prosegue la nota – la Sacal rende noto che proseguirà nell’attività di ripristino della piena operatività dell’aeroporto di Crotone anche mediante la ricerca di nuovi vettori”. Commenti negativi per la mancata riapertura sono stati espressi dal sindaco, Ugo Pugliese, dal sottosegretario al Turismo, Dorina Bianchi, e dal deputato del Pd Nicodemo Oliverio.

Di chi sono le responsabilità? Il ‘tutti contro tutti’ è già iniziato da qualche giorno. Colpa della compagnia? Solo 47 le persone che hanno acquistato un biglietto nei primi due mesi. Così la Flyservus, la società austriaca che a novembre aveva deciso di operare sullo scalo, ha deciso di ritirarsi, rimborsando il prezzo del biglietto ai passeggeri.

“Da parte nostra rinnoviamo il nostro impegno su Crotone, anche perché resta aperto il bando della Regione Calabria che stanzia 12 milioni di euro per compagnie che vogliono operare sui tre scali della regione. Speriamo ancora che da lì arrivino proposte per Crotone e che soprattutto la stagione turistica porti novità”, dichiara Tiziana Ferragina, responsabile sviluppo traffico di Sacal.

L’amministrazione comunale di Crotone punta il dito contro la Regione Calabria e preannuncia azioni legali nei confronti di Flyservus e mosse dimostrative forti a Lamezia e Roma, oltre che un incontro con il Governatore Oliverio.

Ricordando che “l’idea di società aeroportuale unica è una idea governativa”, il sindaco di Crotone Pugliese ha sottolineato l’importanza del voto unanime sul documento da parte dei capigruppo “a dimostrazione dell’unità di intenti della città per far capire che Crotone non ci sta e quello che è accaduto offende nostra intelligenza”.

Il sindaco, con accanto tutti i capigruppo consiliari, ha ribadito che le azioni previste saranno immediate perché “siamo andati oltre nell’aver dato fiducia a chi non l’ha meritata”.